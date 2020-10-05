В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели подлодки "Курск"

В США сняли гриф "секретно" со стенограмм переговоров президента США Билла Клинтона и исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина, в частности после гибели подводной лодки "Курск".

Журналисты российского издания "Медуза" обнародовали и перевели стенограмму беседы Путина и Клинтона вскоре после гибели подводной лодки "Курск". Главы государств встретились 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria.

На встрече также присутствовали замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт, свободно владеющий русским языком.

Клинтон выступил с заявлением о национальной системе противоракетной обороны во время протокольной съемки. После этого журналисты с камерами покинули помещение.

В личной беседе с Путиным Клинтон выразил сожаление по поводу катастрофы "Курска".

"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже", – сказал Клинтон.

Путин заявил, что выбора у него не было.

"Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей", – заявил Путин.

По его словам, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на его рейтинги и выразил предположение, что подобное может повториться.

"Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески – плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни", – сказал Путин.

Стенограмма разговора Путина и Клинтона. clinton.presidentiallibraries.us

Разговор состоялся 6 сентября 2000 года. clinton.presidentiallibraries.us

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