В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели подлодки "Курск"
В США сняли гриф "секретно" со стенограмм переговоров президента США Билла Клинтона и исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина, в частности после гибели подводной лодки "Курск".
Журналисты российского издания "Медуза" обнародовали и перевели стенограмму беседы Путина и Клинтона вскоре после гибели подводной лодки "Курск". Главы государств встретились 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria.
На встрече также присутствовали замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт, свободно владеющий русским языком.
Клинтон выступил с заявлением о национальной системе противоракетной обороны во время протокольной съемки. После этого журналисты с камерами покинули помещение.
В личной беседе с Путиным Клинтон выразил сожаление по поводу катастрофы "Курска".
"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже", – сказал Клинтон.
Путин заявил, что выбора у него не было.
"Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей", – заявил Путин.
По его словам, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на его рейтинги и выразил предположение, что подобное может повториться.
"Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески – плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни", – сказал Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли.
Большинство из членов экипажа погибли почти сразу, но некоторые моряки умирали несколько суток, напрасно ожидая спасения. Об трагедии до сих пор идут споры, она буквально окутана тайнами. Российские власти почти 20 лет спустя так и не рассекретили данные о катастрофе субмарины.
Президент России Владимир Путин во время трагедии "прославился" издевательской репликой о подлодке "Курск": "Она утонула".
В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил спасательными работами во время катастрофы подлодки "Курск".