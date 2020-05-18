В США рассекретили новые видео встреч с НЛО: пилоты описали транспорт "пришельцев"

В Пентагоне обнародовали еще восемь упоминаний о встрече пилотов с НЛО в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года. Пилоты даже описали как выглядели объекты, которые они встретили.

Как сообщает The New York Times, эти материалы содержались в отчетах от опасных ситуациях ВМС, которые предоставили прессе в ответ на запросы. Отмечается, что инциденты были расследованы в рамках программы продвинутой идентификации угроз космического пространства.

В свою очередь, отчеты ВМС имеют и визуальное описание увиденного. Например, 26 марта 2014 года пилот, пролетая над Атлантическим океаном в районе Вирджиния-Бич, увидел серебряный предмет "размером с чемодан".

А 23 апреля 2014 года тоже недалеко от Вирджинии были замечены два небольших объекта, которые летели на высокой скорости отдельно друг от друга. По словам экспертов ВМС, эти объекты несут "серьезную угрозу" для морской авиации, так как могут столкнуться с самолетами.

27 июня 2013 года пилоты видели, как справа от них пролетело нечто похожее на белый беспилотник, оставляющий за собой дымовой след. Отмечается, что во всех указанных случаях отсутствовали данные о запуске беспилотных летательных средств в этих регионах.

13 февраля 2019 года пилот F/A-18 Super Hornet Райан Грейвс увидел в небе нечто, по форме напоминающее сферу. В отчете предполагают, что это был метеозонд, выпущенный без согласования с соответствующими органами.

В Минобороны США отметили, что это вряд ли были инопланетные объекты и подчеркнули, что даже отсутствие правдоподобного объяснения не дает повода думать, что это было нечто внеземное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон обнародовал ролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты с бортов самолетов ВМС США в 2004 и 2015 годах.

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