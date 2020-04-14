В США раскрыли ложь России о пандемии COVID-19

Россия использовала пандемию коронавируса COVID-19, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию на Западе.

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Также поступали Китай и Иран, сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, передает пресс-служба Пентагона.

Купер отметила, что в марте российские телеканалы Russia Today и "Спутник" сообщали, что мытье рук неэффективно против вируса. Также сообщалось, что пандемии нет, а причина смертей в Италии – обычный грипп.

COVID-19 в США

Также в январе российские СМИ писали, что от болезни найдено лекарство, что было ложью. Купер отметила, что в России обвиняли американские фармацевтические компании в распространении слухов о COVID-19 для развития бизнеса.

В Китае сообщали, что якобы вирус в их страну завез военнослужащий армии США. Также Иран обвинял Штаты в распространении вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии разгорелся скандал из-за того, якобы людям предлагали за 200 евро поблагодарить президента РФ Владимира Путина за помощь стране.