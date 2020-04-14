В США раскрыли ложь России о пандемии COVID-19

Россия использовала пандемию коронавируса COVID-19, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию на Западе.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Также поступали Китай и Иран, сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, передает пресс-служба Пентагона.
Купер отметила, что в марте российские телеканалы Russia Today и "Спутник" сообщали, что мытье рук неэффективно против вируса. Также сообщалось, что пандемии нет, а причина смертей в Италии – обычный грипп.
COVID-19 в США
Также в январе российские СМИ писали, что от болезни найдено лекарство, что было ложью. Купер отметила, что в России обвиняли американские фармацевтические компании в распространении слухов о COVID-19 для развития бизнеса.
В Китае сообщали, что якобы вирус в их страну завез военнослужащий армии США. Также Иран обвинял Штаты в распространении вируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии разгорелся скандал из-за того, якобы людям предлагали за 200 евро поблагодарить президента РФ Владимира Путина за помощь стране.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.