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14 апреля • обновлено в 21:34
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В США раскрыли ложь России о пандемии COVID-19

4.3т
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Россия использовала пандемию коронавируса COVID-19, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию на Западе.

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Также поступали Китай и Иран, сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, передает пресс-служба Пентагона.

Купер отметила, что в марте российские телеканалы Russia Today и "Спутник" сообщали, что мытье рук неэффективно против вируса. Также сообщалось, что пандемии нет, а причина смертей в Италии – обычный грипп.

COVID-19 в США

COVID-19 в США

Также в январе российские СМИ писали, что от болезни найдено лекарство, что было ложью. Купер отметила, что в России обвиняли американские фармацевтические компании в распространении слухов о COVID-19 для развития бизнеса.

В Китае сообщали, что якобы вирус в их страну завез военнослужащий армии США. Также Иран обвинял Штаты в распространении вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии разгорелся скандал из-за того, якобы людям предлагали за 200 евро поблагодарить президента РФ Владимира Путина за помощь стране.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Место
США
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Амеры вообще долбанулись
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Обалденный фейк! Сейчас его надо подхватить и раздуть, вплоть до заседания ООН,
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Мир

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