В США провели первый испытательный полет новейшего Boeing 777X: видео

Авиакомпания Boeing в США провела первый испытательный полет широкофюзеляжного самолета 777X.

Об этом сообщили в пресс-службе компании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон).

Boeing 777X Скриншот с видео

По словам администрации авиакомпании, этот полет считается одним их самых важных этапов тщательных испытаний Boeing 777X.

"Это крупнейший и наиболее эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет, оснащенный двумя двигателями", – описали авиалайнер в компании.

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Добавим, что посмотреть на испытательный полет новейшего Boeing 777X пришли сотни людей.

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Испытательный полет новейшего Boeing 777X boeing.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) работает над созданием полностью электрического самолета X-57 Maxwell.

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