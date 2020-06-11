В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию": Трамп потребовал немедленно их прогнать

8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускают полицию и отрицают американскую власть.

Как сообщает The Seattle Times, об основании самопровозглашенной "республики" протестующие заявили 8 июня. Сейчас проезды вокруг этой территории забаррикадированы, а "границы" охраняются вооруженными ополченцами, которых контролирует рэпер Раз Симоне.

Рэпер Раз Симоне (в черной куртке) AP

Захват района произошел после того, как полиция покинула участок в центре города. Сейчас там собралось множество протестующих, которые постоянно собираются послушать выступления с трибун, однако многие до сих пор не видят конкретного плана действий.

"Как я понял, мы пытаемся создать общество, где можно жить без огромного количества полицейских на улицах", – заявил протестующий Майкл Тейлор.

В первые дни "автономия" начала раздавать всем присутствующим бесплатную еду, но, как сообщает Joshwho News, ссылаясь на заблокированный Twitter экс-лидера "автономии" Лауры Коук, местные бездомные вскоре разворовали все припасы.

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

К слову, как сообщает Nationalist Review, спустя шесть часов после создания "Автономной зоны Капитолийского холма", её лидера Лауру Коук обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего та угрожала самоубийством, а после была отстранена с "должности".

По информации Forbes, ситуация вызвала гневную реакцию у Дональда Трампа, который призвал губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Дуркан решить ситуацию с захваченными районами.

"Губернатор и мэр насмехаются и играют на уровне, который наша страна прежде не видела. Немедленно заберите свой город обратно! Если вы этого не сделаете, то сделаю я! Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть немедленно остановлены. Как можно быстрее!", – заявил Трамп в своем Twitter.

В ответ на это Дженни Дуркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер" и сопроводила публикацию хештегом протестующих #BlackLivesMatter.

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" The Seattle Times

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" The Seattle Times

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

В США протестующие захватили часть города и провозгласили "автономию" Getty Images

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