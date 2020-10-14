В США протестируют вакцину от COVID-19 на детях

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует начать тестирование своей экспериментальной вакцины против коронавируса на детях в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщил CNN. Многие родители уже выразили заинтересованность в участии своих детей в составе добровольцев.

Команда детской больницы Цинциннати начнет вакцинацию подростков в возрасте 16 и 17 лет на этой неделе, а позже перейдет к вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания подтвердила на своем веб-сайте, что у нее есть одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на участие в исследовании детей в возрасте от 12 лет.

"Мы действительно думаем, что вакцина для подростков и детей будет иметь решающее значение для того, чтобы взять под контроль Covid", – сказал директор Центра исследований вакцин в больнице Роберт Фрэнк.

По его словам, дети могут серьезно заболеть COVID-19, а также умереть от этой болезни. Они также могут передать вирус другим, более уязвимым людям, включая родителей, бабушек и дедушек, медицинских работников и других.

Pfizer разработала свою двухдозовую вакцину против коронавируса совместно с немецкой компанией BioNtech. В ней используются части вирусного генетического материала, чтобы вызвать иммунитет к коронавирусу.

Как писал OBOZREVATEL, по меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.