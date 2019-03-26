В США произошло новое ЧП с Boeing 737 MAX

Лайнер Boeing 737 Max экстренно сел в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем

На борту находились только двое пилотов и два пассажира. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Управление гражданской авиации. ЧП произошло в 19:00 по местному времени.

Отмечается, что самолет авиакомпании Southwest Airlines перегоняли пустым в Калифорнию на место временного хранения. Сразу после вылета у машины отказал правый борт и пилоту пришлось вернуться обратно.

Boeing 737 MAX Reuters

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Отметим, ранее Европейский Союз приостановил все полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы самолета этого же типа в Эфиопии 10 марта.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявили ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Ужесточили требования к пилотам самолета и в Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. Все 157 человек погибли.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

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