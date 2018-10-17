В США произошло ЧП на борту самолета с Меланией Трамп

В США самолет с первой леди Меланией Трамп на борту отменил рейс из-за сильного задымления внутри салона. Чрезвычайное происшествие случилось 17 октября вскоре после вылета в Филадельфию.

Первые признаки задымления проявились уже в воздухе, поэтому частный самолет жены президента США пришлось экстренно возвращать на авиационную базу Эндрюс рядом с Вашингтоном, откуда он и вылетел. Об этом сообщили в Twitter News Executive.

"Самолет с первой леди Меланией Трамп вернулся в Эндрюс из-за механических неполадок с запахом гари и задымления, которые проявились во время полета", — уточнили в СМИ.

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Сопровождавшие во время полета Трамп журналисты сообщили, что им приходилось дышать сквозь влажную ткань, чтобы хоть как-то спастись от дыма.

Мелания Трамп после эвакуации с борта Twitter NBC News

Как писал OBOZREVATEL, 16 октября президент США Дональд Трамп в очередной раз оконфузился, не поделившись зонтом во время дождя со своей супругой Меланией.