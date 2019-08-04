В США произошел третий теракт за выходные: много пострадавших

В Чикаго (США) в воскресенье, 4 августа, неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков.

По предварительной информации, в результате инцидента огнестрельное ранение получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины, передает NBC Chicago. Известно, что пострадавшим от 19 до 25 лет.

Уточняется, что инцидент случился около 1:20 ночи возле детской площадки в парке Дуглас. Преступник открыл огонь из черного Chevrolet Camaro. Ему удалось скрыться, он находится в розыске.

Фото с места преступления NBC Chicago

Отметим, это нападение стало третьим за последние сутки в Соединенных Штатах.

Так, в субботу, 3 августа, в двух разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

Первый случай произошел в торговом центре Техаса Cielo Visa в городе Эль-Пасо. Второй – в городе Дейтон, Огайо.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на популярном украинском курорте произошла смертельная стрельба возле ресторана.

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