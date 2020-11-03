В США проходят сложные и скандальные выборы: OBOZREVATEL разобрался во всех тонкостях процесса

В ночь со вторника на среду, 3-4 ноября, в США пройдут одни из самых сложных и уникальных президентских выборов. Не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за социально-политического кризиса, который обрушился на страну в 2020-м. Главные соперники – кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент, кандидат от Республиканской партии – Дональд Трамп. Если первого, согласно опросам, поддержало более 90 млн американцев на досрочном голосовании, то Трамп лидирует среди тех, кто планирует голосовать в день выборов.

Что происходит в Штатах и кто станет победителем – читайте в материале OBOZREVATEL

Почему нынешние американские выборы считают уникальными

Нынешние выборы президента США, по сути, уникальны не только потому, что проходят на фоне бушующей эпидемии коронавируса (напомним, Штаты – всемирный лидер по количеству заболевших – 9,5 млн. – Ред.), но и потому, что должны состояться на фоне большего социально-политического кризиса, спровоцированного то й же эпидемией. Из-за введенного весной карантина многие американцы оказались без работы, что подогрело социальную напряженность в обществе. В больших городах начались протесты, грабежи, мародерство.

"Я живу в Нью-Йорке последние 15 лет, и если раньше США славились своей безопасностью, то теперь мне гораздо спокойнее в Киеве. В городе реально разбушевалась преступность, грабежи, а полиция ничего не может с этим сделать. Многие американцы уезжают из города в пригороды или в другие спокойные штаты, как Флорида, например. Вечером-ночью некоторые улицы в Нью-Йорке темные – людей нет. Бизнес тоже потихоньку сворачивается и переезжает в другие города. Смотрю на эти процессы и думаю, может, они что-то знают? Такое впечатление, что после выборов Америку всколыхнет и очень сильно", – рассказала OBOZREVATEL украинка Елена.

И в самом деле, крупные американские города уже неделю готовятся к возможным погромам: магазины и другие заведения на центральных улицах заколачивают досками и фанерой. Сами американцы активно скупают оружие, чтобы иметь возможность защитить свое имущество и даже жизнь, в случае угрозы. Это подтверждает статистика: с начала года в США было продано 16,7 млн единиц огнестрельного оружия. Это больше, чем когда-либо раньше за полный год. Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда продали 16,6 млн единиц.

"Люди закрываются и прячутся. И это так дико. Ведь все происходит не где-то в забитых африканских странах, а в развитой Америке. Государстве номер один в мире. Власть же не может или не хочет справляться с таким беспределом. Боюсь, что главный замес ждет нас после объявления результатов выборов. Ситуация накалена до такого предела, что ничего хорошего не произойдет и после победы одного из кандидатов", – добавил OBOZREVATEL Михаил, который живет в американской столице Вашингтон.

В Америке может начаться гражданская война?

Тотальный накал страстей, пик недоверия друг другу и ожидания насильственного сценария – вот что характеризует нынешние выборы в США, рассказал в интервью OBOZREVATEL украинский журналист Питер Залмаев. Сейчас он находится в Вашингтоне, освещая ход кампании.

"Все сильно встревожены, ситуация действительно взрывоопасная. По опросам, 35% американцев верят, что в течение следующих 5 лет США погрузятся в гражданскую войну. Обе стороны, демократы и республиканцы, и не только общество, но и политики, настроены непримиримо. Считают друг друга врагами. Такого уровня агрессивности не помнят даже те, кто жил при Никсоне (Ричард Никсон, 37-й президент США с 1969 по 1974 год. Стал первым президентом, ушедшим в отставку на фоне политических скандалов. – Ред.). Накал страстей очень высок", – сказал он.

По словам Залмаева, в то же время американцы все еще надеются, что выборы президента законным способом смогут урегулировать кризис. Об этом говорит и рекорд проголосовавших на досрочном голосование (около 100 млн. человек. – Ред.).

"Но демократы спят и видят, как выборы выигрывает Байден, а республиканцы жаждут победы Трампа. Кстати, по всем опросам, победа действительно за Байденом. Но после закрытия участков, Трамп может назвать себя победителем. И это очень реальный сценарий, если учесть его месседж, что победа Байдена может быть только в результате массовых фальсификаций", – подытожил журналист.

США уходят с позиции лидера на мировой арене

Ряд экспертов, которые следят за ходом выборов в США, утверждают, что нынешние события в стране – это следствие социального кризиса и глубокого раскола среди американцев в вопросе, как и куда Америке двигаться дальше. Ведь обе партии – и Республиканская, и Демократическая – не отражают видения американцев по ряду ключевых социальных вопросов.

И кто бы ни выиграл выборы, Байден или Трамп, новый президент просто обязан будет сосредоточиться на внутренних проблемах страны. А это значит, что изоляционизм США на внешней арене в последующие годы скорее всего только усилится. Америка будет заниматься своей страной и своими проблемами.