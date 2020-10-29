В США призвали ввести санкции против офицеров ГРУ

Алексей Титофф Мир 07:37, 29.10.2020 Обновлено: 07:39, 29.10.2020

В Сенате США призвали ввести персональные санкции в отношении пяти российских офицеров ГРУ, которых обвинили в кибератаках против Штатов.

Как сообщает пресс-служба парламента, сенатор Роберт Менендес призвал Белый дом "противодействовать угрозам безопасности США всеми имеющимися в распоряжении средствами, включая санкции", в соответствии с Законом по противодействию противникам Америки с помощью санкций (CAATSA).

Под санкции должны попасть пять российских офицеров, которые работали в военной части 74455 Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, также известного как Главное разведывательное управление (ГРУ). 15 октября Минюст США предъявил обвинения в совершении киберпреступлений россиянам Юрию Андриенко, Сергей Детистову, Павлу Фролову, Артему Очиченко и Петру Плискину.

"Длительные кибератаки, осуществляемые российскими властями против частных лиц, американских компаний и учреждений, по-прежнему представляют серьезную угрозу безопасности нашей страны. Угроза злонамеренных действий России в киберпространстве реальная, и Министерство финансов должно продемонстрировать российскому правительству нашу непримиримость для предотвращения будущих атак", – сказано в обращении сенатора.

Также Менендес навел цитату помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, который во время предъявления обвинений сказал, что "ни одна страна не использовала свои кибер-возможности так злонамеренно или безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения своей злобы".

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравления оппозиционера Алексея Навального.

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Мир

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