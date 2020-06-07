"Остановить "сирийский экспресс" России": в США призвали усилить позиции в Черном море

Специалисты Центра анализа европейской политики призвали НАТО существенно пересмотреть свою стратегию близ границ России вплоть до размещения новых баз, ракет и кораблей в Черном море.

Бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе отставной американский генерал Бен Ходжес заявил, что именно Черное море стало "стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы", передает Российская служба BBC.

По словам аналитика, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.

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"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились – как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине – это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас", – пояснил Ходжес.

Отставной генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе "Один фланг, одна угроза, одно присутствие". Он фокусируется на описании стратегии противостояния России, но в качестве первостепенной угрозы США по сути упоминается Китай. В документе говорится, что в ближайшем будущем возможен военный конфликт между Вашингтоном и Пекином, и поэтому восточный фланг НАТО в Европе нуждается в устранении всех уязвимостей.

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолеты воздушной полиции НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили авиацию России над водами Черного моря.

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