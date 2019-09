В США признались в "страшных" ультиматумах Зеленскому от Трампа: что происходит

Агенты президента США Дональда Трампа выдвигали Украине требования различного характера, которые власть боялась игнорировать.

Такое заявление сделал сенатор-демократ Крис Мерфи, который ранее побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа. Очевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече. Но он был очень обеспокоен прекращением помощи, и очень проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой", - рассказал Мерфи.

Сенатор посоветовал игнорировать требования агентов кампании Трампа, с чем Зеленский, по его словам, согласился.

"Мне было понятно, что украинские чиновники были обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани. Вот почему у президентов не должно быть агентов своей кампании, которые общаются с иностранными лидерами", - написал сенатор.

A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm