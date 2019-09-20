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21 сентября • обновлено в 01:58
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В США признались в "страшных" ультиматумах Зеленскому от Трампа: что происходит

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Агенты президента США Дональда Трампа выдвигали Украине требования различного характера, которые власть боялась игнорировать.

Такое заявление сделал сенатор-демократ Крис Мерфи, который ранее побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа. Очевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече. Но он был очень обеспокоен прекращением помощи, и очень проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой", - рассказал Мерфи.

Новости
Трамп высказался о давлении на Зеленского

Сенатор посоветовал игнорировать требования агентов кампании Трампа, с чем Зеленский, по его словам, согласился.

"Мне было понятно, что украинские чиновники были обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани. Вот почему у президентов не должно быть агентов своей кампании, которые общаются с иностранными лидерами", - написал сенатор.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Трамп может давить на власть Украины, чтобы она помогла ему на президентских выборах 2020 года.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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