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25 февраля • обновлено в 19:24
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В США пригрозили ответить на вмешательство России в их выборы

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Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил, что Россия получит ответ, если решит вмешаться в проведение американских выборов.

Во время общения с журналистами он сказал, что это касается и других стран, передают РИА Новости.

Помпео пригрозил России в случае вмешательства в американские выборы

Помпео пригрозил России в случае вмешательства в американские выборы

По словам Помпео, во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене говорилось о том, что администрация президента США Дональда Трампа "всегда будет защищать неприкосновенность наших выборов".

"Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить", – сказал госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".

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Тема
Выборы в США
Персоны
Сергей Лавров Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
Тег
Госдеп США
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Мне кажется его фамилия EBANЬKO
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