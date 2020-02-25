Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил, что Россия получит ответ, если решит вмешаться в проведение американских выборов.

Во время общения с журналистами он сказал, что это касается и других стран, передают РИА Новости.

Помпео пригрозил России в случае вмешательства в американские выборы

По словам Помпео, во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене говорилось о том, что администрация президента США Дональда Трампа "всегда будет защищать неприкосновенность наших выборов".

"Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить", – сказал госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".

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