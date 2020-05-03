В США приблизились к созданию вакцины от коронавируса: испытают 14 препаратов
В США испытают 14 вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках проекта "Операция сверхзвуковая скорость".
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Эти образцы были выбраны из 93 вакцин, которые предоставили 80 фармакологических компаний. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа.
Чиновники рассказали, что в течение следующих двух недель вакцины пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В итоге должно остаться три или четыре эффективных вакцины. Их планируют использовать в начале следующего года.
При этом работницы администрации президента добавили, что нет гарантии, что какая-либо из 14 вакцин окажется эффективной в борьбе с коронавирусом.
Кроме того, по словам чиновников, существует еще одна проблема – быстро создать готовую вакцину для более чем 300 миллионов американцев.
Отметим, что "Операция сверхзвуковая скорость" – проект, целью которого является объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.
Как писал OBOZREVATEL ранее, живые вакцины от туберкулеза и даже полиомиелита могут давать неспецифический защитный эффект от коронавируса, благодаря стимуляции врожденного иммунитета.