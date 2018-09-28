МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В США при посадке развалился самолет: есть жертвы

2.3тЧитать материал на украинском

В Южной Каролине (США) произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет средних размеров Dassault Falcon 50 разбился на части при посадке в аэропорту.

Борт выехал за пределы посадочной полосы, а после этого у него отвалилась носовая часть. Оба пилота погибли на месте, сообщает Daily Mail.

В самолете также находилась супружеская пара. Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии.

Также уточняется, что инцидент случился в городе Гринвилл.

В США при посадке развалился самолет: есть жертвы
В США при посадке развалился самолет: есть жертвы
В США при посадке развалился самолет: есть жертвы
Новости
Рухнул на трассу: момент авиакатастрофы в США попал на видео
В США при посадке развалился самолет: есть жертвы
В США при посадке развалился самолет: есть жертвы

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США проводят расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту кубинской столицы Гаваны разбился пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту. В живых остались два пассажира.

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги