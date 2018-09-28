В США при посадке развалился самолет: есть жертвы

В Южной Каролине (США) произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет средних размеров Dassault Falcon 50 разбился на части при посадке в аэропорту.

Борт выехал за пределы посадочной полосы, а после этого у него отвалилась носовая часть. Оба пилота погибли на месте, сообщает Daily Mail.

В самолете также находилась супружеская пара. Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии.

Также уточняется, что инцидент случился в городе Гринвилл.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США проводят расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту кубинской столицы Гаваны разбился пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту. В живых остались два пассажира.