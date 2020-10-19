В США предъявили обвинения российским хакерам из ГРУ, которые атаковали Украину

Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым офицерам российского ГРУ в предполагаемых кибератаках, которые служили "стратегической выгоде для России".

Об этом сообщило BBC. По заявлению прокуратуры США, группировка стремилась сорвать зимние Олимпийские игры 2018 года, президентские выборы во Франции в 2017 году и нарушить энергосистему Украины.

"Ни одна страна не использовала свои кибернетические возможности так злонамеренно или безответственно, как Россия", – сказал помощник генерального прокурора Джон Демерс.

Кроме того, он назвал деятельность российских хакеров "самой разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что нападения на организаторов, спонсоров и поставщиков логистических услуг Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио были "циничными и безрассудными".

"Великобритания будет продолжать работать с нашими союзниками, чтобы выявить и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам", – сказал Рааб.

Представители министерства иностранных дел также раскрыли подробности нападения на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

В этом случае операция должна была выглядеть так, как будто она исходила из Северной Кореи или Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований обвинили российских хакеров в запуске интернет-вируса "Дроворуб". Они утверждают, что Главное разведывательное управление России использовало инструмент для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux.