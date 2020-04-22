В США предупредили о новом ударе коронавируса: будет еще сложнее

Американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой.

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Причем она будет гораздо сильнее той, с которой страна борется сейчас. Об этом со ссылкой на заявление директора Центра контроля заболеваний США Роберта Редфилда сообщает The Guardian.

"Существует вероятность, что следующей зимой нападение вируса на нашу нацию будет на самом деле еще более сложным, чем то, которое мы сейчас переживаем", – сказал он.

В США ожидают второго "пришествия" коронавируса следующей зимой

При этом в Центре контроля заболеваний США говорят, что на ряду с новой вспышкой COVID-19 страну ожидает еще одна эпидемия.

"У нас одновременно будут две эпидемии: гриппа и коронавируса", – отметил Редфилд.

По его мнению, наличие двух одновременных респираторных вспышек повлечет немыслимо нагрузки на систему здравоохранения.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 президент США Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт – постоянного вида на жительство в стране.