В США пояснили скандал с военной помощью Украине

Министерство обороны США получало вовремя деньги, которые выделялись для оказания военной помощи Украине.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер. Он подчеркнул, что если и были какие-то задержки, то они не нанесли урона интересам Штатов, передает ТАСС.

При этом он не дал четкого ответа на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп распоряжался задержать передачу военной помощи Киеву.

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"Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе Киева в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам", - сказал он.

Зеленский и Трамп скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;

при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;

24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

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