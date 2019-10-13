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13 октября • обновлено в 23:20
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В США пояснили скандал с военной помощью Украине

1.3т Читать материал на украинском

Министерство обороны США получало вовремя деньги, которые выделялись для оказания военной помощи Украине.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер. Он подчеркнул, что если и были какие-то задержки, то они не нанесли урона интересам Штатов, передает ТАСС.

При этом он не дал четкого ответа на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп распоряжался задержать передачу военной помощи Киеву.

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"Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе Киева в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам", - сказал он.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

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Тема
Военная помощь Украине
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"то они не нанесли урона интересам Штатов, передает ТАСС."...кацабы так валнуются-получит ли Украина ещё "джавелинов"...?) видимо чтобы знать-наступать "ОРДЛе" или "стаять на пазициях"...?)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да разворовывали в Украине почти все бабло, в чем сомнения?
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