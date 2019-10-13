В США пояснили скандал с военной помощью Украине

Министерство обороны США получало вовремя деньги, которые выделялись для оказания военной помощи Украине.
Об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер. Он подчеркнул, что если и были какие-то задержки, то они не нанесли урона интересам Штатов, передает ТАСС.
При этом он не дал четкого ответа на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп распоряжался задержать передачу военной помощи Киеву.
"Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе Киева в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам", - сказал он.
Зеленский и Трамп
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Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;
при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;
19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;
24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.
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