В США потушили пожар на корабле ВМС: фото и детали ЧП

Карина Бондаренко Мир 06:05, 17.07.2020

В США 16 июля потушили пожар на десантном корабле "Боном Ричард". Спасатели боролись с огнем четыре дня.

Всего в результате пожара пострадали 63 человека – 40 моряков и 23 гражданских. Причина возгорания пока не установлена, сообщили в пресс-службе Военно-морского командования США (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ночь на 17 июля пожарные команды продолжали исследовать судно, чтобы убедиться в отсутствии огня. После завершения проверки там начнут официальное расследование.

Пожарные потушили огонь на корабле
Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Ричард" горел четыре дня
Naval Surface Forces в Twitter

"Мы не знаем происхождение огня. Мы не знаем масштаб ущерба. Пока рано делать какие-либо прогнозы или обещания о том, каким будет будущее корабля. Мы не можем делать какие-либо выводы, пока расследование не будет завершено", – говорится в сообщении.

На пожаре пострадали 63 человека
Naval Surface Forces в Twitter
Спасатели продолжают исследовать судно
Naval Surface Forces в Twitter
Причина возгорания неизвестна
Naval Surface Forces в Twitter
Пожар на десантном корабле США
Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Ричард" потушили
Naval Surface Forces в Twitter
Пожар на десантном корабле США
Naval Surface Forces в Twitter
Публикация в Facebook.
Пресс-служба Военно-морского командования США
Публикация в Facebook.
Пресс-служба Военно-морского командования США

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США взорвался и загорелся корабль ВМС. В это время на борту находилось 160 моряков.

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Мир

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