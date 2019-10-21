В США потребовали внести "Азов" в список террористов. Документ

В США конгрессмены потребовали от Госдепа внести украинский полк "Азов" признать террористической организацией.

Также в список террористов внесли две праворадикальные организации в Европе. Об этом говорится в письме, которое опубликовал конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Обращение к госсекретарю Майку Помпео подписали 40 членов Палаты Представителей США.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность Исламскому государству и распространяет их сообщение террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", – сказано в письме.

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой период истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", – говорится в обращении.

Также конгрессмены заявляют, что есть якобы связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "батальоном Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрелки в городах Повей, Калифорния и Эль-Пасо, Техас, говорили, что их прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", – отмечено в письме.

Батальон "Азов" Корреспондент.net

Помимо "Азова" в списке значатся ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков), Nordic Resistance Movement (Нордическое Движение Сопротивления) из Швеции и National Action (Национальная действие) из Великобритании.

Обращение конгрессменов к Госдепу Скриншот

Обращение конгрессменов к Госдепу Скриншот

Обращение конгрессменов к Госдепу Скриншот

Обращение конгрессменов к Госдепу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США предварительно согласовал поставку Государственным департаментом дополнительной партии военной помощи Украине на сумму 39 миллионов долларов.

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