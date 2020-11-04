В США после выборов тысячи людей вышли на уличные протесты. Фото и видео

Алексей Титофф Мир 09:47, 4.11.2020 Обновлено: 10:06, 4.11.2020

В ночь на 4 ноября в ряде городов США на фоне подсчета голосов после выборов президента произошли уличные протесты.

Как сообщает NBC, в столице Вашингтоне люди вышли на мирные демонстрации. Однако не обошлось без столкновений с полицией.

Отмечается, что большая группа людей возле BLM Plaza сошлась в стычке с копами, что привело к арестам. Например, мужчина, размахивающий американским флагом, вступил в драку с чернокожим протестующим. Также митингующие применяли дымовые шашки.

Протесты в США

В городе Портленд (штат Орегон), где был убит Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые протестующие были в защитной экипировке, готовясь к возможной конфронтации с полицией на фоне заявления губернатора штата о введении чрезвычайного положения. Ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку в случае необходимости.

В США люди вышли на улицы

В Сиэтле (штат Вашингтон) люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Большие отряды полицейских разместились в районе Капитолийского холма города. Как сообщила местная полиция в Twitter, протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Протесты после выборов
Тысячи людей на улицах США
Протесты в Штатах
Протестующие на улицах
Полиция усилила охрану
Протесты после выборов в США

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Тищенко с ошибками поздравил Усика с победой спустя два дня

В Украине могут ввести "карантин выходного дня" с 6 ноября: что закроют

В Черкассах сенсационно появился новый фаворит выборов мэра: интервью с Виктором Евпаком

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца