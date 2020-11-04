В США после выборов тысячи людей вышли на уличные протесты. Фото и видео

В ночь на 4 ноября в ряде городов США на фоне подсчета голосов после выборов президента произошли уличные протесты.

Как сообщает NBC, в столице Вашингтоне люди вышли на мирные демонстрации. Однако не обошлось без столкновений с полицией.

Отмечается, что большая группа людей возле BLM Plaza сошлась в стычке с копами, что привело к арестам. Например, мужчина, размахивающий американским флагом, вступил в драку с чернокожим протестующим. Также митингующие применяли дымовые шашки.

Протесты в США

В городе Портленд (штат Орегон), где был убит Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые протестующие были в защитной экипировке, готовясь к возможной конфронтации с полицией на фоне заявления губернатора штата о введении чрезвычайного положения. Ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку в случае необходимости.

В США люди вышли на улицы

В Сиэтле (штат Вашингтон) люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Большие отряды полицейских разместились в районе Капитолийского холма города. Как сообщила местная полиция в Twitter, протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Протесты после выборов

Тысячи людей на улицах США

Протесты в Штатах

Протестующие на улицах

Полиция усилила охрану

Протесты после выборов в США

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента.