В США после выборов продолжились протесты и погромы. Фото и видео

Виктория Довгань Мир 10:40, 5.11.2020 Обновлено: 10:40, 5.11.2020

В ряде штатов США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.

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Они охватили такие города, как Портленд, Нью-Йорк, Феникс, Лас-Вегас, Денвер, Миннеаполис, Чикаго, Филадельфию и Балтимор, пишет USA Today (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что в Портленде на улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию. Соответствующее распоряжение выдала губернатор штата Орегон Кейт Браун.

Города США охватили массовые демонстрации.
USA Today
Американцы в некоторых штатах устроили погромы.
USA Today

На улицах города беспорядки устраивали две группы демонстрантов. Помимо прочего, они сжигали национальные флаги. В итоге девять человек были задержаны.

Не обошлось без арестов и в Нью-Йорке. Там после столкновений с полицией задержали 10 человек.

Граждане США опасаются фальсификаций на выборах.
USA Today

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты начались в США в ночь с 4 на 5 октября. Многие их участники скандировали лозунг Black Lives Matter, выступая против убийств темнокожих американских граждан полицейскими. Нередко демонстрации переходили в стычки и драки.

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