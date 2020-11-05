В США после выборов продолжились протесты и погромы. Фото и видео

В ряде штатов США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.

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Они охватили такие города, как Портленд, Нью-Йорк, Феникс, Лас-Вегас, Денвер, Миннеаполис, Чикаго, Филадельфию и Балтимор, пишет USA Today (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что в Портленде на улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию. Соответствующее распоряжение выдала губернатор штата Орегон Кейт Браун.

На улицах города беспорядки устраивали две группы демонстрантов. Помимо прочего, они сжигали национальные флаги. В итоге девять человек были задержаны.

Не обошлось без арестов и в Нью-Йорке. Там после столкновений с полицией задержали 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты начались в США в ночь с 4 на 5 октября. Многие их участники скандировали лозунг Black Lives Matter, выступая против убийств темнокожих американских граждан полицейскими. Нередко демонстрации переходили в стычки и драки.