В США после свадьбы семь человек умерли от коронавируса

В американском штате Мэн после свадьбы, проведенной в августе, произошла вспышка коронавируса. В результате умерли уже семь человек.

Смерть у больных наступила из-за осложнений болезни, сообщает агентство Associated Press. Всего с празднованием связывают более 175 случаев инфицирования.

На свадьбе гостинице Big Moose Inn в Миллинокете присутствовали около 65 человек. В том числе сотрудник тюрьмы графства Йорк и сотрудник реабилитационного центра Мэдисона. В последнем умерли шесть из семи зараженных.

"Случаи заражения вирусом, вызванные свадьбой, охватили сотни миль в штате, который в значительной степени контролировал распространение коронавируса в течение лета. Всего с марта в штате Мэн зарегистрировано менее 5000 случаев заражения вирусом", – отметили в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле.