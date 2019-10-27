В США показали план захвата Калининграда: Россия отреагировала

Американские исследователи смоделировали возможный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Балтийском море и пришли к выводу, что он приведет к потере РФ Калининградской области.

Российская сторона объявила исследование "американскими глупостями".

Вероятный ход развития соответствующих военных действий спрогнозировал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер, пишет Lenta.ru.

По мнению автора, в начале военного конфликта Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. Хотя наиболее удобный сухопутный путь к Калининградской области лежит через Беларусь и Польшу, наиболее вероятным эксперт считает, из-за наличия у последней почти тысячи танков, такое продвижение российской армии через менее вооруженную Литву.

R. D. Hooker, Jr. / Jamestown Foundation

Признавая большую силу сухопутных войск России, автор отмечает ее отставание от стран НАТО в области военной авиации. Тем не менее, продолжает специалист, за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника.

Однако в итоге Россия, уверяет автор, прежде всего за счет наращивания американской и польской сухопутной военной группировок в регионе не выдержит натиск противника и потеряет эксклав. На прорыв ПВО Калининградской области эксперт отводит силам НАТО примерно две недели, еще две недели потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки. Текущая неспособность НАТО к выполнению кампании в указанные сроки специалистом связывается с "вероятной реинтеграцией прибалтийских стран в Российскую Федерацию" и проверкой НАТО на "сплоченность".

Военно-морским силам автор отводит меньшую роль, чем авиации и сухопутным войскам. По мнению эксперта, флот НАТО в Балтийском регионе по численности превосходит российский, однако в реальности сталкивается с проблемами в обслуживании, а при наступлении войны будет вынужден столкнуться с "русскими минами" и ракетами.

Вероятными союзниками НАТО в гипотетическом конфликте эксперт считает Швецию и Финляндию, а одной из стран, которая способна оказать невоенное давление на Россию, называет Китай.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что вероятная потеря региона в результате конфликта между Россией и НАТО является фантастическим прогнозом.

Алиханов в комментарии РБК заявил, что устал комментировать "американские глупости". "У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу - мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной", - отметил он.

Глава региона добавил, что в Джеймстаунском фонде США "не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что у США есть план по прорыву противовоздушной обороны Калининграда, который будет использован в случае необходимости.

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