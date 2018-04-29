В США показали, как уничтожали россиян в Сирии

Американский телеканал MSNBC показал видео удара по российским наемникам в Сирии.

Ликвидация наемников проходила в феврале 2018 года. Сюжет, в котором показан этот момент, опубликовал журналист Ричард Энгель в своем Twitter-аккаунте.

Журналисты подчеркнули, что Россия использует своих наемников в военных конфликтах и при этом продолжает отрицать свое участие в них.

Также в сюжете содержится отрывок перехвата переговоров российских наемников о потерях вследствие удара.

In February, Russian mercenaries attacked a US base in #Syria. Hundreds were killed in retaliatory airstrikes. The Kremlin tried to cover up the incident, but we got hold of intercepted recordings in which some of the contract soldiers discussed the encounter. pic.twitter.com/eoQMiXk5sX — On Assignment with Richard Engel (@OARichardEngel) 28 квітня 2018 р.

Новости США раскрыли грандиозные планы по Сирии

Напомним, 7 февраля в районе Дайр-эр-Заура управляемая из России оперативная группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", поддерживаемыми США.

Когда россияне атаковали, штурмовики и дроны США нанесли ответный удар.

По данным СМИ, россияне ехали на позицию для штурма с множеством техники и целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции США.

Вашингтон заявил, что удар был нанесен для защиты штаба "Сирийских демократических сил". Власти РФ гибель россиян отрицают.

Как сообщал "Обозреватель", погибли в основном наемники российской частной военной компании "Вагнер", а также спецназовцы Минобороны РФ, артиллеристы и танкисты.