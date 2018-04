В США показали, как уничтожали россиян в Сирии

Американский телеканал MSNBC показал видео удара по российским наемникам в Сирии.

Ликвидация наемников проходила в феврале 2018 года. Сюжет, в котором показан этот момент, опубликовал журналист Ричард Энгель в своем Twitter-аккаунте.

Журналисты подчеркнули, что Россия использует своих наемников в военных конфликтах и при этом продолжает отрицать свое участие в них.

Также в сюжете содержится отрывок перехвата переговоров российских наемников о потерях вследствие удара.

In February, Russian mercenaries attacked a US base in #Syria. Hundreds were killed in retaliatory airstrikes. The Kremlin tried to cover up the incident, but we got hold of intercepted recordings in which some of the contract soldiers discussed the encounter. pic.twitter.com/eoQMiXk5sX