В США показали, чем хотели взорвать Обаму и Клинтонов

В США показали уникальный кадр взрывчатки, которую нашли в здании Time Warner Center 24 октября.

Снимок, который предоставила полиция Нью-Йорка телеканалу CNN, опубликован на ABC News. Так, телеканалу подтвердили, что бомбы были отправлены сразу по нескольким адресам.

В частности, Биллу и Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Пакет перехватили задолго до пункта назначения. В Вашингтон в дом экс-президента Барака и Мишель Обамы также перехватили заранее.

Пакет со странным порошком и взрывчаткой нашли в почтовом отделении Time Warner на Манхэттене. Он был предназначен экс-директору ЦРУ. Кроме того, пакет с подозрительным устройством был найден в офисе губернатора Эндрю Куомо. Посылку также отправили экс-генпрокурору США Эрику Холдеру, однако пока неизвестно, где она находится.

Журналисты сообщили, что еще известно о подозрительном пакете в Санрайзе, штат Флорида, где находится офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц. Полиция эвакуировала людей из здания из-за угрозы взрыва. Волна рассылки подозрительных устройств началась утром, 22 октября, когда нашли трубную бомбу в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.

Куда отправляли взрывчатку. Карта

По мнению главы отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джона Миллера, у посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены Соросу, Обаме, Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Во всех случаях это были примитивные самодельные взрывные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября взрывчатку подбросили в почтовый ящик основателя фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса. Самого миллиардера не было дома, когда саперы получили сообщение и уничтожили устройство.

24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, откуда эвакуировали людей. Также в СМИ сообщали, что бомбу подбросили в Белый дом, однако официально эту информацию опровергли.

Как выяснили журналисты CNN у правоохранителей, пакет в здании Time Warner Center был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.