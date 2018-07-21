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В США поймали шпионку России: Лавров выдвинул требование

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от американских властей освободить арестованную в США гражданку РФ Марию Бутину.

"Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения", — заявили в МИД РФ, передает RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Бутина имела регулярные контакты с российской разведкой.

Кроме того, стало известно, что она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Бутиной нужные контакты в США помогал устанавливать республиканец Пол Эриксон.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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