В США поймали шпионку России: Лавров выдвинул требование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от американских властей освободить арестованную в США гражданку РФ Марию Бутину.

"Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения", — заявили в МИД РФ, передает RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Бутина имела регулярные контакты с российской разведкой.

Кроме того, стало известно, что она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Бутиной нужные контакты в США помогал устанавливать республиканец Пол Эриксон.