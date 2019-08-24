В США поймали мутанта с двумя ртами: опубликованы фото

В США пара из города Платтсбург поймала во время рыбалки на озере Шамплейн существо с двумя ртами.

Отмечается, что Дебби Гедес вместе с супругом Адамом сначала не поняли, что произошло. Женщина почувствовала, что леска дергается сильнее, чем обычно, и решила, что на крючок попалась крупная рыба, пишет Daily Star.

Однако, когда Дебби вытащила из воды озерную форель, размеры рыбы ничуть ее не удивили.

Дебби Гедес со своим уловом Daily Star

Дебби Гедес со своим уловом Daily Star

Рассмотрев рыбу, рыбаки заметили, что у нее два рта. Они сфотографировали ее, после чего выпустили обратно в озеро.

Как сообщал OBOZREVATEL, американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

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