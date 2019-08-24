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В США поймали мутанта с двумя ртами: опубликованы фото

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В США пара из города Платтсбург поймала во время рыбалки на озере Шамплейн существо с двумя ртами.

Отмечается, что Дебби Гедес вместе с супругом Адамом сначала не поняли, что произошло. Женщина почувствовала, что леска дергается сильнее, чем обычно, и решила, что на крючок попалась крупная рыба, пишет Daily Star.

Однако, когда Дебби вытащила из воды озерную форель, размеры рыбы ничуть ее не удивили.

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Дебби Гедес со своим уловом

Дебби Гедес со своим уловом

Daily Star

Дебби Гедес со своим уловом

Дебби Гедес со своим уловом

Daily Star

Рассмотрев рыбу, рыбаки заметили, что у нее два рта. Они сфотографировали ее, после чего выпустили обратно в озеро.

Как сообщал OBOZREVATEL, американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

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Место
США
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