В США похоронили Джорджа Флойда в золотом гробу и белом катафалке
В штате Техас (США) 9 июня похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате задержания полицейским. Церемония прощания состоялась в в церкви The Fountain of Praise в родном городе погибшего – Хьюстоне.
Родственники пришли проститься с ним в белой одежде, а золотой гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд на белом катафалке, запряженном лошадьми, передает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Прощальную речь на церемонии произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.
Там также выступили бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли, губернатор Техаса Грег Эббот.
"Джордж Флойд умер не зря. Его жизнь станет живым наследием, отражающим, как Америка и Техас отреагировали на эту трагедию", – сказал Грег Эббот в беседе с журналистами.
У церкви организаторы похорон собрали большую цветочную композицию из белых роз, из них были образованы буквы BLM, означающие Black Lives Matters (жизни чернокожих имеют значение), передает "Голос Америки".
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