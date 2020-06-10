В штате Техас (США) 9 июня похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате задержания полицейским. Церемония прощания состоялась в в церкви The Fountain of Praise в родном городе погибшего – Хьюстоне.

Родственники пришли проститься с ним в белой одежде, а золотой гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд на белом катафалке, запряженном лошадьми, передает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прощальную речь на церемонии произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

Похороны Джорджа Флойда в США Reuters

Похороны Джорджа Флойда в США Reuters

Там также выступили бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли, губернатор Техаса Грег Эббот.

Похороны Джорджа Флойда в США Reuters

Похороны Джорджа Флойда в США golos-ameriki.ru

"Джордж Флойд умер не зря. Его жизнь станет живым наследием, отражающим, как Америка и Техас отреагировали на эту трагедию", – сказал Грег Эббот в беседе с журналистами.

Похороны Джорджа Флойда в США РБК-Украина

У церкви организаторы похорон собрали большую цветочную композицию из белых роз, из них были образованы буквы BLM, означающие Black Lives Matters (жизни чернокожих имеют значение), передает "Голос Америки".

Как OBOZREVATEL писал ранее: