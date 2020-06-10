В штате Техас (США) 9 июня похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате задержания полицейским. Церемония прощания состоялась в в церкви The Fountain of Praise в родном городе погибшего – Хьюстоне.
Родственники пришли проститься с ним в белой одежде, а золотой гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд на белом катафалке, запряженном лошадьми, передает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Прощальную речь на церемонии произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.
Похороны Джорджа Флойда в США
Reuters
Похороны Джорджа Флойда в США
Reuters
Там также выступили бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли, губернатор Техаса Грег Эббот.
Похороны Джорджа Флойда в США
Reuters
Похороны Джорджа Флойда в США
golos-ameriki.ru
"Джордж Флойд умер не зря. Его жизнь станет живым наследием, отражающим, как Америка и Техас отреагировали на эту трагедию", – сказал Грег Эббот в беседе с журналистами.
Похороны Джорджа Флойда в США
РБК-Украина
У церкви организаторы похорон собрали большую цветочную композицию из белых роз, из них были образованы буквы BLM, означающие Black Lives Matters (жизни чернокожих имеют значение), передает "Голос Америки".
Золотой гроб в белом катафалке, запряженном белыми лошадьми: В США прошли похороны Джорджа Флойда pic.twitter.com/9TwWRqydbI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 10, 2020
What a beautiful send off , loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd🕊✊🏾#GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus— B.Dubb (@goldengodtrill_) June 9, 2020
#RIPGeorgeFloyd🙏🏾 You have woken the world up. 👼#BlacklivesMatter pic.twitter.com/qd9W7zUpHY— JackieGillies (@JackieGilliesTV) June 10, 2020
Как OBOZREVATEL писал ранее:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими.
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