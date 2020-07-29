В США поезд сошел с рельсов, загорелся и разрушил мост. Фото и видео огненного ЧП

Юрий Сергиенко Мир 20:42, 29.07.2020

В американском городе Темпе (штат Аризона) сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате аварии частично разрушен мост (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Поезд в Темпе сошел с рельсов и загорелся.
Кадр телеканала ABC 15

Инцидент произошел около 6:00 по местному времени (16:00 по Киеву) над озером Темпе-Таун-Лейк , уточняет ABC 15.

Пожар охватил весь мост.
Кадр телеканала ABC 15

Полиция ограничила движение на некоторых дорогах в районе озера и к западу от центра Темпе.

Огонь охватил весь мост. На месте работает около 90 пожарных. Данных о пострадавших пока нет.

В Темпе поезд сошел с рельсов.
Google Maps
Авария произошла на мосту.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в столице Японии Токио сошел с рельсов пассажирский поезд. Тогда обошлось без пострадавших.

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Мир

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