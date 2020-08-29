В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Американские ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом в США.

Как передает Reuters, им стал 25-летний житель штата Невада, у которого впервые диагностировали инфекцию 18 апреля. 9 и 25 мая ему сделали тесты, которые свидетельствовали о выздоровлении.

Однако 28 мая пациент вновь заразился. Болезнь протекала уже более тяжело. Изучение генома вируса показало, что второе заражение отличается от первого.

При этом ученые считают, что повторное заражение коронавирусом встречается редко.

Как писал OBOZREVATEL, вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа также зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.