В США подстрелили 11 человек: фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 1 декабря, в туристическом французском квартале Нового Орлеана (штат Луизиана) подстрелили 11 человек.

По данным издания ВВС, двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии, остальные – получили травмы разной степени тяжести.

Стрельба в Новом Орлеане Фото Paul dudley news / WWLTV

"К сожалению, здесь было так много людей, что мы не смогли определить, кто на самом деле стрелял. Мы не знаем, с чего все началось", – рассказал начальник местной полиции Шон Фергюсон.

Стрельба в Новом Орлеане - люди покидают улицу Фото Paul dudley news / WWLTV

По его словам, на месте происшествия задержан один подозреваемый, его отправили на допрос. Также полиция не исключает, что он действовал не один. Мотивы нападения на данный момент неизвестны.

Стрельба в Новом Орлеане - улицу оцепили Фото Paul dudley news / WWLTV

После происшествия правоохранители оцепили место ЧП. В тот момент, когда кто-то открыл огонь по толпе, копы находились неподалеку, так как на улицах было усилено патрулирование на фоне футбольного матча Bayou Classic, который традиционно проводится после Дня благодарения.

Стрельба в Новом Орлеане - место ЧП Фото Paul dudley news / WWLTV

Офицеры сначала подумали, что напали на них, так как выстрелы прозвучали совсем близко. Уточняется, что на улице было много людей.

Стрельба в Новом Орлеане - кровь на асфальте Фото: Макса Бечера / nola

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 29 ноября в Лондоне полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства. До этого он успел ранить пять человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!