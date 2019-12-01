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1 декабря • обновлено в 21:24
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В США подстрелили 11 человек: фото и видео с места ЧП

1.3т
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В воскресенье, 1 декабря, в туристическом французском квартале Нового Орлеана (штат Луизиана) подстрелили 11 человек.

По данным издания ВВС, двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии, остальные – получили травмы разной степени тяжести.

Стрельба в Новом Орлеане

Стрельба в Новом Орлеане

Фото Paul dudley news / WWLTV

"К сожалению, здесь было так много людей, что мы не смогли определить, кто на самом деле стрелял. Мы не знаем, с чего все началось", – рассказал начальник местной полиции Шон Фергюсон.

Стрельба в Новом Орлеане - люди покидают улицу

Стрельба в Новом Орлеане - люди покидают улицу

Фото Paul dudley news / WWLTV

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По его словам, на месте происшествия задержан один подозреваемый, его отправили на допрос. Также полиция не исключает, что он действовал не один. Мотивы нападения на данный момент неизвестны.

Стрельба в Новом Орлеане - улицу оцепили

Стрельба в Новом Орлеане - улицу оцепили

Фото Paul dudley news / WWLTV

После происшествия правоохранители оцепили место ЧП. В тот момент, когда кто-то открыл огонь по толпе, копы находились неподалеку, так как на улицах было усилено патрулирование на фоне футбольного матча Bayou Classic, который традиционно проводится после Дня благодарения.

Стрельба в Новом Орлеане - место ЧП

Стрельба в Новом Орлеане - место ЧП

Фото Paul dudley news / WWLTV

Офицеры сначала подумали, что напали на них, так как выстрелы прозвучали совсем близко. Уточняется, что на улице было много людей.

Стрельба в Новом Орлеане - кровь на асфальте

Стрельба в Новом Орлеане - кровь на асфальте

Фото: Макса Бечера / nola

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 29 ноября в Лондоне полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства. До этого он успел ранить пять человек.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
США
Теги
стрельба криминал
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