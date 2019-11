В США подросток открыл стрельбу в школе: 6 раненых. Первые фото и видео

В американском штате Калифорния открыли кровавую стрельбу в школе.

Как передает ряд местных СМИ, инцидент произошел в городе Санта-Клара в школе Saugus High School, которая находится в 65 км к северу от Лос-Анджелеса.

Школу эвакуировали, а стрелок скрылся. Известно, что пострадали минимум шесть человек.

По данным полицейских, преступнику на вид около 15 лет. По другим данным правоохранителей, нападавший был в черной одежде и имел азиатскую внешность.

В соседних школах прекратили занятия, жителям посоветовали не выходить из дому.

Вскоре в полиции сообщили, что подозреваемого обнаружили. Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева заявил, что студент, открывший стрельбу, также был ранен. Парня доставили в больницу, однако там он находится под стражей.

При этом изначально СМИ со ссылкой на источники в полиции заявляли, что стрелка ликвидировали.

Стрельба в Санта-Кларе соцсети

L.A. County Deputy Eric Ortiz says 5 victims were hurt in the shooting at Saugus High School in Santa Clarita https://t.co/IhphyayNKl pic.twitter.com/isp1fVZefd — CBS News (@CBSNews) November 14, 2019

WATCH: Students walk out of Saugus High School in Santa Clarita after six people were injured during a shooting pic.twitter.com/lu6RtLF5Z3 — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

There has been a shooting at Saugus High School, about 35 miles north of downtown Los Angeles

It’s been reported that there are at least six victims. The gunman is on the loose and nearby elementary schools are on lockdown



We don’t have to live like this! https://t.co/QFQyicrRFV pic.twitter.com/pTQI0y1Pj5 — Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 14, 2019

#BREAKING UPDATE: 2 patients in critical condition, 3 more being transported to hospital after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, authorities say https://t.co/wvM0iVkRjp pic.twitter.com/Qq3p0ZtbrL — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 14, 2019

Authorities say there at least three victims following a shooting at Saugus High School in Santa Clarita. Watch live coverage here: https://t.co/RnPIDXjlIq pic.twitter.com/3NlHPIzyff — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 14, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском штате Колорадо в STEM School Highlands Ranch двое учеников устроили стрельбу. В результате один школьник погиб, еще восемь – получили ранения.

Также накануне в России в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

