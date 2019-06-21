В США поднялась истерия из-за НЛО: собрано экстренное заседание

В США группа сенаторов и заместитель председателя комитета Сената по разведке провели секретные слушания по серии сообщений о столкновениях ВМС США с неопознанными самолетами (НЛО).

Отмечается, что Конгресс серьезно изучает этот вопрос, поскольку это касается безопасности американских пилотов, передает ТСН со ссылкой на слова представителя сената Марка Уорнера.

"Если пилоты сообщают об опасности полетов, что мешает учебе или угрожает их жизни, тогда сенатор Уорнер хочет получить ответы. Неважно, речь идет о погодных аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то еще – мы не можем просить наших пилотов без необходимости подвергать риску свою жизнь", – сказала в свою очередь пресс-секретарь сенатора-демократа от штата Вирджиния Марка Уорнера Рэйчел Коэн.

НЛО Иллюстрация

Вся это происходит на фоне поднимающейся истерии вокруг якобы НЛО. В частности, несколько пилотов сообщили New York Times в статье, опубликованной в мае текущего года, о многочисленных столкновениях с неопознанными летающими объектами без видимых выхлопных газов двигателя или инфракрасного излучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года в США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!