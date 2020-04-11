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11 апреля • обновлено в 08:50
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В США побит рекорд смертности от коронавируса

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В США побили антирекорд смертности от коронавируса – за прошедшие сутки от COVID-19 там скончались более 2,1 тысяч человек.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

В США побит рекорд смертности от коронавируса

В США побит рекорд смертности от коронавируса

Известия

В пятницу, 10 апреля, погибли 2 108 человек, у которых был обнаружен коронавирус. За день до этого от COVID-19 в США скончались 1 783 человек.

Всего на данный момент там насчитывается 502 876 зараженных. С начала вспышки коронавируса в стране погибли уже 18 747 человек, 27 314 заболевших удалось вылечить.

В США побит рекорд смертности от коронавируса

Как писал OBOZREVATEL ранее, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19. На видео лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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