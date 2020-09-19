В США перехватили посылку с ядом, адресованную Трампу

Правоохранительные органы США перехватили посылку, адресованную американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин.

Это произошло на текущей неделе, сообщил 19 сентября CNN со ссылкой на двух правоохранителей.

Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Журналисты отметили, что вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть к адресатам.

Дело расследует ФБР и Секретная служба. Официальных комментариев инцидента пока нет.

Рицин – белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека.

Его можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

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