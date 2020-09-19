В США перехватили посылку с ядом, адресованную Трампу
Правоохранительные органы США перехватили посылку, адресованную американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин.
Это произошло на текущей неделе, сообщил 19 сентября CNN со ссылкой на двух правоохранителей.
Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Журналисты отметили, что вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть к адресатам.
Дело расследует ФБР и Секретная служба. Официальных комментариев инцидента пока нет.
Рицин – белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека.
Его можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Лайнер экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день, во время телефонной беседы, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.