В США пассажир чуть не умер от COVID-19 на борту самолета: реанимацию сняли на видео

Пассажиры самолета американской авиакомпании United Airlines сняли на видео реанимацию одного из своих попутчиков, который потерял сознание во время полета. Позже у мужчины подтвердили COVID-19, он скончался уже в больнице.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Орландо в Лос-Анджелес. Историю отчаянной борьбы за спасение жизни человека и видео опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще до начала полета пассажиры заметили, как сидевший на месте 28D мужчина трудно дышал, был вспотевшим и его всего трясло.

Как только самолет оказался в воздухе, состояние пассажира резко ухудшилось, и капитан решил осуществить аварийную посадку, чтобы человеку была оказана медицинская помощь.

Позже мужчина вовсе перестал дышать. К счастью, на борту было несколько людей, обученных сердечно-легочной реанимации (СЛР).

На видео видно, что заболевшего пассажира положили в проходе самолета. В это время три человека проводили ему искусственное дыхание в течение почти часа, прежде чем самолет наконец приземлился в Новом Орлеане.

Мужчину позже доставили в реанимацию, где он скончался. В United Airlines подтвердили, что у него было диагностировано заражение коронавирусом.

В целом на борту самолета находилось 179 человек. Тех, кто контактировал с умершим пассажиром, отправили на карантин.

"Никакого "рот в рот" не было. Мы делали компрессии грудной клетки, и они поместили его в кислородную маску из самолета. Затем, когда у нас была медицинская сумка, которая хранилась на борту, мы использовали мешок амбу для дыхания", – рассказал Тони Альдапа, который спасал мужчину.

По его словам, несмотря на риск заражения коронавирусом, он продолжал помогать этому человеку.

"Независимо от того, был ли у него COVID-19 или нет, ему требовалась СЛР. Я надеюсь, что кто-нибудь сделает то же самое для меня или моей семьи, если окажется в такой же ситуации ", – отметил Альдапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Аляска медсестра потеряла сознание после прививки против COVID-19. Оказалось, что случай не связан с самим препаратом – от компаний Pfizer и BioNTech.