В США заговорили о ракете в катастрофе самолета МАУ: Иран официально опроверг

В США выразили уверенность, что украинский самолет рейсом Flt 752 был по ошибке сбит зенитной ракетой Ирана после атаки страны на американские военные базы в Ираке.

Об этом со ссылкой на официальные лица страны сообщает CBSnews.

Отмечается, что американская разведка уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовал еще один инфракрасный сигнал – уже от падающего самолета.

Однако в Иране уже официально опровергли эту версию. Как передает Fars, в комиссии по авиационным происшествиям заверили, что не было обнаружено никаких не связанных с самолетом деталей, в том числе и ракет. Фото, которое распространили в сети, он назвал фейком.

По словам представителей Ирана, фото появилось в Twitter без указания источника и не соответствует действительности.

BREAKING: U.S. officials are confident Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets, CBS News has learned. 176 people were killed, including at least 63 Canadians. https://t.co/QEPCgFZkf9 pic.twitter.com/91fVEH62ae