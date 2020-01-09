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9 января • обновлено в 19:19
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В США заговорили о ракете в катастрофе самолета МАУ: Иран официально опроверг

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В США выразили уверенность, что украинский самолет рейсом Flt 752 был по ошибке сбит зенитной ракетой Ирана после атаки страны на американские военные базы в Ираке.

Об этом со ссылкой на официальные лица страны сообщает CBSnews.

Отмечается, что американская разведка уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовал еще один инфракрасный сигнал – уже от падающего самолета.

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Однако в Иране уже официально опровергли эту версию. Как передает Fars, в комиссии по авиационным происшествиям заверили, что не было обнаружено никаких не связанных с самолетом деталей, в том числе и ракет. Фото, которое распространили в сети, он назвал фейком.

По словам представителей Ирана, фото появилось в Twitter без указания источника и не соответствует действительности.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО предположили, что катастрофа была вызвана попаданием в самолет российской ракеты из комплекса ТОР.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
США
Теги
самолет МАУ
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Комментарии
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тогда однозначно сбили пендосы в очередной раз использовав нерабов, как расходный материал для провокации.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ага, 15 баллистических ракет на свои базы пропустили, а тут засекли сигналы. Норм версия, для xoxлов покатит!
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1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15". Странно, вспышки уловил а траектории этих самых ракет пропали? Ну впрочем у них всегда так.
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