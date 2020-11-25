В США ответили на претензии России о "нарушении границ"

В США заявили, что их эсминец John S. McCain ("Джон Маккейн") не вторгался в территориальные воды России в Японском море. Зато подчеркнули, что это именно россияне в нарушение морского права забрали себе слишком большую часть побережья.

Об этом говорится в заявлении Седьмого флота Штатов. В частности, в ответ на обвинения со стороны РФ о якобы нарушении накануне эсминцем государственной границы на юге Приморского края.

Американцы отрицают чрезмерные морские претензии россиян. Они говорят, что их корабль находился в заливе Петр Великий в рамках операции из свободного судоходства (FONOP) на законных основаниях.

В то же время в США напомнили, что еще в 1984 году Советский Союз объявил залив Петра Великого своим внутренним водам. Хотя морская граница длиной 106 морских миль противоречит нормам международного права – это указано и в Конвенции по морскому праву. Подчеркивается, что проведя эту границу, СССР попытался потребовать больше внутренних вод от своего берега, чем он имел право требовать.

"Российская Федерация продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и США не согласны с ее утверждениями о том, что Петр Великий является (их) "исторической бухтой", – говорится в заявлении.

Там добавили, что американцы и дальше намерены "летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от чрезмерный морских претензий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Минобороны заявили, якобы американский эсминец на 2 км вошел во внутренние воды РФ. Там обвинили США в нарушении границы и направили военных "на подмогу".