Отменят грин-карты и запретят въезд рабочим: Трамп решился на жесткие меры борьбы с COVID-19

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 президент США Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт – постоянного вида на жительство в стране.

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Официально об этом власти еще не сообщали. По данным New York Times, заявление об этом шаге глава Соединенных Штатов сделает во вторник, 21 апреля.

Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа Трампа пишет, что в США также намерены ограничить въезд в страну по рабочим визам как минимум на 90 дней.

Предполагается, что исключение будет сделано для работников пищевой и медицинской индустрий, а также тех, кто "непосредственно помогает сохранить цепочку поставок".

Обладателей рабочих виз H-1B, которые уже живут в США, якобы обяжут вновь доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

Указ Трампа, по данным агенства, не затронет беженцев, соискателей убежища в Америке, супругов и детей граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство.

Окончательно текст указа Трампа еще не согласован, подчеркнули в Bloomberg.

Напомним, о том, что в рамках борьбы с пандемией США временно запретят иммиграцию, Трамп заявил в Twitter 20 апреля. Он не уточнил, когда именно запрет вступит в силу и на какой срок будет рассчитан.

Дональд Трамп Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.