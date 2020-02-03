В США открыли стрельбу в университете: есть жертвы и раненый

В понедельник, 3 февраля, неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M в США, в результате чего, по предварительным данным, погибли 2 человека.

Об этом сообщается на странице полиции кампуса в Twitter. Студентам и сотрудникам университета рекомендовали оставаться в укрытиях, на место срочно прибыли правоохранители.

Еще одного студента ранили. Он был госпитализирован. Уточняется, что стрельба произошла в общежитии Pride Rock.

В США в университете устроили стрельбу bestcounselingdegrees.net

После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности. Через 2 часа после ЧП всех отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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