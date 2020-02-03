Главная Новости
3 февраля • обновлено в 23:46
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США открыли стрельбу в университете: есть жертвы и раненый

835
Читать материал на украинском

В понедельник, 3 февраля, неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M в США, в результате чего, по предварительным данным, погибли 2 человека.

Об этом сообщается на странице полиции кампуса в Twitter. Студентам и сотрудникам университета рекомендовали оставаться в укрытиях, на место срочно прибыли правоохранители.

Еще одного студента ранили. Он был госпитализирован. Уточняется, что стрельба произошла в общежитии Pride Rock.

Новости
В центре Сиэтла неизвестный устроил кровавую стрельбу: есть жертва

В США в университете устроили стрельбу

В США в университете устроили стрельбу

bestcounselingdegrees.net

После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности. Через 2 часа после ЧП всех отпустили.

В США открыли стрельбу в университете: есть жертвы и раненый

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Тег
стрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги