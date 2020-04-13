В США от осложнений коронавируса умер известный нью-йоркский застройщик и республиканский меценат Стэнли Чера, который также дружил с президентом Дональдом Трампом.

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Как сообщает CNN Business, мужчине было за семьдесят, с COVID-19 его госпитализировали еще 24 марта.

При этом отмечается, что, на одном из выступлений Трамп еще в прошлом месяце упоминал о друге, который боролся с этим заболеванием и впал в кому.

В США от коронавируса скончался близкий друг Трампа Стэнли Чера

Издание отмечает, что Стэнли Чера был известен в Нью-Йорке как "титан по недвижимости и бизнесу", он также был филантропом, который финансировал многие волонтерские инициативы. По словам источника, его главной благотворительной страстью была помощь детям с особыми потребностями.

При этом, согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, с 2016 по 2019 год Чера пожертвовал в общей сложности 402 800 долларов США для организаций, занимающихся поддержкой президентства Трампа. Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008-м с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Помимо этого, Чера представлял американского лидера на параде в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом". Тогда как Трамп позвал Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире".

"Это отличный парень, он был со мной с самого начала", – сказал Трамп о своем друге.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса.

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