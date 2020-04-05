Как в Италии: в США от COVID-19 за сутки скончались почти 900 человек

США обошли Испанию, Италию и Германию вместе взятые по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.

Так, в Америке подтвердили +16 514 инфицированных COVID-19, тогда как в Испании – 4 591, в Италии – 4 316, а в Германии – 2 673. Такие данные по состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля, опубликованы на worldometers.info.

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Всего в США выявлено 327 871 случаев коронавируса, в Испании – 130 759, в Италии – 128 948, в Германии – 98 765.

За сутки в Штатах скончались 873 пациентов (всего 9 325).

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Тем временем Китай, где произошли первые вспышки заболевания, лишь на шестом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Согласно официальной статистике, на 5 апреля там 81 669 заболевших (за день подтверждено 30 новых инфицированных и 3 смерти).

На пятом месте – Франция (всего 89 953 случаев и 7 560 смертей).

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В Италии количество новых погибших пошло на спад. Там +4 316 зараженных за сутки и 525 смертей (всего 128 948 подтвержденных диагнозов COVID-19, 15 887 летальные).

В последний раз рост меньше 600 за сутки в Италии наблюдалось две недели назад.

Подтвержденные случаи новой инфекции в Италии Скриншот

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Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании жители начали массово скупать гидроксихлорохин – лекарство, которое президент США Дональд Трамп назвал спасением от коронавируса. В то же время врачи категорически не рекомендуют использовать его в домашних условиях, напоминая о смертельной опасности препарата.

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