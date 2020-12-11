В США от COVID-19 умерло уже больше граждан, чем в боях Второй мировой

Количество умерших от коронавируса в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

На это обратило внимание издание Business Insider. По состоянию на 11 декабря в США от COVID-19 скончались почти 300 тысяч человек.

Согласно подсчетам министерства по делам ветеранов США, во Второй мировой, в которую страна вступила в декабре 1941 года, погибли в боях 291 557 военнослужащих.

Еще 113 842 смерти американцев были небоевыми.

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