В США от COVID-19 умерло уже больше граждан, чем в боях Второй мировой
Количество умерших от коронавируса в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.
На это обратило внимание издание Business Insider. По состоянию на 11 декабря в США от COVID-19 скончались почти 300 тысяч человек.
Согласно подсчетам министерства по делам ветеранов США, во Второй мировой, в которую страна вступила в декабре 1941 года, погибли в боях 291 557 военнослужащих.
Еще 113 842 смерти американцев были небоевыми.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США только до инаугурации президента, которая назначена на 20 января, от осложнений нового коронавируса могут умереть еще около 100 тыс. человек.
США давно стали лидером по количеству заражений COVID-19 – на сегодня там зарегистрировано более 16 млн случаев.
За последнюю неделю в США от коронавируса умерли 15 658 человек, что делает ее самой смертоносной в пандемии COVID-19 с апреля.