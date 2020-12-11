В США от COVID-19 умерло уже больше граждан, чем в боях Второй мировой

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери страны во Второй мировой

Количество умерших от коронавируса в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

На это обратило внимание издание Business Insider. По состоянию на 11 декабря в США от COVID-19 скончались почти 300 тысяч человек.

Согласно подсчетам министерства по делам ветеранов США, во Второй мировой, в которую страна вступила в декабре 1941 года, погибли в боях 291 557 военнослужащих.

Еще 113 842 смерти американцев были небоевыми.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в США только до инаугурации президента, которая назначена на 20 января, от осложнений нового коронавируса могут умереть еще около 100 тыс. человек.

  • США давно стали лидером по количеству заражений COVID-19 – на сегодня там зарегистрировано более 16 млн случаев.

  • За последнюю неделю в США от коронавируса умерли 15 658 человек, что делает ее самой смертоносной в пандемии COVID-19 с апреля.

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