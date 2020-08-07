Уснула и умерла: в США коронавирус убил 6-летнюю девочку из Украины

В штате Теннесси (США) от коронавируса умерла 6-летняя Джиджи Морс, которую американцы Дэвид и Присцилла удочерили из украинского детского дома.

Девочки не стало 4 августа в округе Мэдисон, передает Jackson Sun. Уточняется, что это первая смерть ребенка в регионе, связанная с COVID-19.

"Она заснула и умерла, и я не хочу жить без нее", – заявила мама девочки.

Плохое самочувствие у Джиджи появилось на прошлой неделе. "Врач сказала, что у нее вирусное заболевание, и порекомендовала ей отдохнуть и съесть фруктового мороженого и слашей, сколько она захочет", – рассказала Присцилла Морс.

Джиджи Морс. Jackson Su

Семья ведет несколько блогов, в которых документируется жизнь с несколькими детьми от международного усыновления. Джиджи забрали из Украины, когда девочке было три года.

"У нее было такое тяжелое начало для ее короткой жизни, она была нелюбимой, нежеланной в детском доме в Украине", – написал Дэвид Морс в своем посте на Facebook. Он добавил, что дочь страдала от серьезных проблем со здоровьем.

"Мы нашли ее и сразу поняли, что она должна быть нашей дочерью. Мы привезли ее домой и показали ей любовь, как никто другой", – добавил мужчина.

В США от COVID-19 умерла 6-летняя девочка из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет Air Europa Гран-Канария – Мадрид экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.